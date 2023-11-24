"الجزيرة": إصابة 3 فلسطينيين بإطلاق نار للجيش الإسرائيلي على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "إصابة 3 فلسطينيين في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة".
وفي وقت سابق، بدأ عدد من أهالي منطقة النصر ومحيط مستشفى الرنتيسي في شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم رغم تمركز دبابات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وذلك مع سريان الهدنة الموقتة.
هذا، وشرع النازحون في وسط وجنوب قطاع غزة في العودة إلى منازلهم أيضًا.
وكانت قد دخلت شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع سريان الهدنة الموقتة في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والتي دخلت حيّز التنفيذ الساعة السابعة صباحًا.
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