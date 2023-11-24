استطلاع رأي لـ"معاريف": أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحقق أغلبية نيابية لو جرت انتخابات مبكرة

أظهر استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأنّ معسكر الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس يعزز قوته السياسية إذا أجريت الانتخابات اليوم، وسيحصل على 43 مقعدًا في الكنيست.

ولفتت الصحيفة في الاستطلاع إلى أنّ "حزب الليكود الحاكم يفقد نحو نصف قوته الانتخابية ويحصل على 18 مقعدا لو أجريت الانتخابات اليوم"، موضحة أنّ "حزب الصهيونية الدينية بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتس سموتريتش سيخفق باجتياز العتبة الانتخابية لو جرت الانتخابات اليوم".

وكشفت أنّ "أحزاب الائتلاف الحاكم بإسرائيل تفقد أغلبيتها الانتخابية وستحصل على 41 مقعدا لو جرت انتخابات"، مشيرة إلى أنّ "أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحقق أغلبية نيابية وستحصل على 79 مقعدا لو جرت انتخابات مبكرة".

ويأتي هذا الاستطلاع في ظل هدنة موقتة للأعمال العسكرية في قطاع غزة، تتضمن صفقة محدودة لتبادل أسرى، وذلك بعد 49 يومًا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط اتهامات بفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.