أظهر استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأنّ معسكر الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس يعزز قوته السياسية إذا أجريت الانتخابات اليوم، وسيحصل على 43 مقعدًا في الكنيست.
ولفتت الصحيفة في الاستطلاع إلى أنّ "حزب الليكود الحاكم يفقد نحو نصف قوته الانتخابية ويحصل على 18 مقعدا لو أجريت الانتخابات اليوم"، موضحة أنّ "حزب الصهيونية الدينية بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتس سموتريتش سيخفق باجتياز العتبة الانتخابية لو جرت الانتخابات اليوم".
وكشفت أنّ "أحزاب الائتلاف الحاكم بإسرائيل تفقد أغلبيتها الانتخابية وستحصل على 41 مقعدا لو جرت انتخابات"، مشيرة إلى أنّ "أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحقق أغلبية نيابية وستحصل على 79 مقعدا لو جرت انتخابات مبكرة".
ويأتي هذا الاستطلاع في ظل هدنة موقتة للأعمال العسكرية في قطاع غزة، تتضمن صفقة محدودة لتبادل أسرى، وذلك بعد 49 يومًا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط اتهامات بفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع رأي لـ"معاريف": أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحقق أغلبية نيابية لو جرت انتخابات مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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