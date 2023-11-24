النخالة: لن يخرج بقية أسرى العدو من الضباط والجنود دون حرية كل أسرانا

أكّد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية زياد النخالة، عقب بدء سريان الهدنة الموقتة في قطاع غزة، أنّه "لن يخرج بقية أسرى العدو من الضباط والجنود دون حرية كل أسرانا".

ولفت، في كلمة متلفزة، إلى أنّ "العدو لم يكن ليقبل بالاتفاق (بشأن الهدنة وتبادل الأسرى المحدود) لولا خسائره في الميدان"، مؤكدًا "أننا سنُجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى تضمن تحرير أسرانا جميعهم".

وشدد النخالة على أنّ "إخواننا في حزب الله يشاركوننا مواجهة العدو من جنوب لبنان وتكبيده خسائر كبرى وإجبار مستوطنيه على مغادرة مستوطناتهم"، وقال: "إخواننا المجاهدون بالعراق حضروا بميدان المقاومة وضربوا القواعد الأميركية وكذلك سوريا واليمن".

وأشار إلى أنّه "تم عقد اتفاق الهدنة الذي كان يرفضه العدو تحت شعار إجبار المقاومة على إطلاق سراح أسراه دون شروط".

وأضاف النخالة "أقول للذين يتحدثون عن حكم غزة كفوا عن الثرثرة والتفتوا للدفاع عن شعبكم فهذا هو الطريق للحرية وليس التساوق مع الأعداء"، مشددًا على "أننا لن ننكسر أو نستسلم وسنقاتل وهذا خيارنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، وشعبنا بعد كل هذه التضحيات يؤكد أنه يعبر عن إرادة كل الأحرار في العالم".

ورأى أنّ "الأهداف الصهيونية التي رفعها الاحتلال منذ بداية العدوان ما زالت قائمة، ولهذا علينا أن نستمر بالقتال لكسر العدوان وأهداف العدو".