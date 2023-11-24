افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "كل مداخل الجنوب الساحلي تشهد ازدحاما للسير بعد سريان الهدنة في غزة وانعاكسها على الجبهة الجنوبية، مما دفع معظم النازحين من القرى الحدودية الى العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: ازدحام السير على مداخل الجنوب الساحلي جراء عودة معظم النازحين لتفقد ممتلكاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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