قدم السفير السوري السابق في لبنان مستشار وزير الخارجية للشؤون اللبنانية علي عبد الكريم علي تعازي الرئيس السوري بشار الأسد لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بفقدان نجله عباس.

كانت هذه تفاصيل خبر علي عبد الكريم علي قدم تعازي الرئيس السوري لرعد بفقدان نجله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.