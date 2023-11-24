لبنان يتأثر بمنخفض جوي من صباح الاحد حتى مساء الاثنين

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن "طقسا خريفيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الاحد حيث يتأثر بمنخفض جوّي سريع متمركز حالياً جنوب الجزر الايطالية والذي يقترب تدريجياً ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة ويحمل معه رياح قوية تلامس ال٩٠ كلم/س، أمطار غزيرة أحياناً وعواصف رعدية ويستمر حتى مساء الاثنين حيث ينحسر تدريجياً".

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ويتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية والداخلية.

السبت: غائم اجمالاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح اعتباراً من المساء وتشتدّ أحياناً خلال الليل حيث تصل سرعتها لحدود ال ٦٥ كلم/ساعة.

الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية خلال النهار، تنشط الرياح وتشتدّ أحياناً اعتباراً من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي وتصل سرعتها لحدود ال ٩٥ كلم/ساعة مساءَ خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها الموج البحر لحدود ال ٣ أمتار، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم حيث تشتدّ غزارة الأمطار وتكون مترافقة بحدوث عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد كما نحذر من تشكل السيول الجارفة على الطرقات فجر الاثنين ومن المتوقع ان تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.

الإثنين: غائم اجمالاً مع استمرار الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة (ما بين ٤ الى ٦ درجات)، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً خلال فترة قبل الظهر مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتشكل السيول على الطرقات، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات وتنحسر تدريجياً خلال الليل ويتحول الطقس الى غائم جزئياً.