اجتماع مرتقب لوزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والصين هو الأول منذ 2019

يعقد وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والصين أوّل محادثات ثلاثية لهم منذ 2019 نهاية الأسبوع في بوسان، على ما أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية.

وسيلتقي الوزراء بارك جين ويوكو كميكاوا ووانغ يي الأحد في مدينة بوسان الجنوبية الساحلية، على وقع تزايد قلق بكين إزاء تنامي العلاقات الأمنية لطوكيو وسيئول مع واشنطن.

ويأتي الإعلان عن الاجتماع بعد أيام على إطلاق كوريا الشمالية أول قمر اصطناعي للتجسس ووضعه في المدار، ما أدى إلى تعليق اتفاق عسكري بين الكوريتين منذ عام 2018، يهدف إلى نزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد حذر في وقت سابق هذا الشهر من العلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا "المتنامية والخطيرة"، ودعا الصين حليفة بيونغ يانغ الرئيسية إلى ضبط الشمال المسلح نوويا.

ويعتزم الوزراء في الاجتماع المرتقب "تبادل الآراء بشكل مكثف حول اتجاه تطوير التعاون الثلاثي، والأوضاع الإقليمية والدولية"، وفق بيان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وسيمهّد الوزراء أيضًا لقمة ثلاثية مستقبلية بين قادة الدول الثلاث.