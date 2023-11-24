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المتحدث باسم “الأونروا”: ليس للوكالة دور في تبادل الأسرى لكن نستلم المساعدات لتوزيعها على مليون نازح فلسطيني

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم الأونروا “عدنان أبو حسنة”، أن الوكالة تقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية التي تدخل من معبر رفح على مليون نازح فلسطيني.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الوكالة ليس لها أي دور في تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وأوضح أن الحاجات الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم مع دخول فصل الشتاء وانعدام سبل الحياة للشعب الفلسطيني من أبناء القطاع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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