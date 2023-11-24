المتحدث باسم “الأونروا”: ليس للوكالة دور في تبادل الأسرى لكن نستلم المساعدات لتوزيعها على مليون نازح فلسطيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم الأونروا “عدنان أبو حسنة”، أن الوكالة تقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية التي تدخل من معبر رفح على مليون نازح فلسطيني.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الوكالة ليس لها أي دور في تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وأوضح أن الحاجات الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم مع دخول فصل الشتاء وانعدام سبل الحياة للشعب الفلسطيني من أبناء القطاع.