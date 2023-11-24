مع بدء سريان الهدنة.. المستشفى الميداني الإماراتي يتوجه إلى قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - مع بدء سريان الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، صباح اليوم الجمعة، بدأ المستشفى الميداني الإماراتي في الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ويتوقع أن يتم افتتاح المستشفى الميداني الإماراتي في رفح الفلسطينية في غضون أسبوع، مع وجود فريقا طبيا إماراتيا سيتولى الإشراف على المستشفى الميداني وحالة المصابين ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

وسيتم نقل المستشفى الميداني من العريش إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري على 3 مراحل في غضون الأيام القليلة القادمة.

ويأتي ذلك بعد أن أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" تلبية للاحتياجات الإنسانية للمتضررين في القطاع.

وكان رئيس دولة الإمارات قد وجه مؤخرا باستضافة ألف طفل فلسطيني أيضا برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات دولة الإمارات إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

هدنة إنسانية في غزة

وبدأ صباح اليوم تدفق شاحنات الوقود والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بإشراف الأمم المتحدة والسلطات المصرية، بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية والتي دخلت حيز التنفيذ بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مشتركة.

تسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي «لكافة مناطق قطاع غزة» خلال الهدنة.

الطيران الإسرائيلي سيوقف تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.

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