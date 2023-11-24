بدء توافد شاحنات الوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت شاحنات محملة بكميات من غاز الطهي في الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك مع بدء دخول الهدنة الإنسانية في غزة حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة.

أعلنت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في وزارة الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي (COGAT)، اليوم الجمعة، أن أربع ناقلات وقود وأربع ناقلات لغاز الطهي دخلت قطاع غزة لمنظمات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة هذا الصباح.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دخلت الشاحنات الجزء الجنوبي من القطاع عبر معبر رفح الحدودي في مصر.

وتقول الهيئة الإسرائيلية إن التسليم تم "بموافقة القيادة السياسية، في إطار الهدنة والجدول الزمني للإفراج عن الرهائن المتفق عليه مع الولايات المتحدة، بوساطة مصر وقطر".

وأضافت أن الوقود وغاز الطهي مخصصان لتشغيل البنية التحتية الإنسانية الأساسية في قطاع غزة".

وكانت وسائل الإعلام الفلسطينية والعبرية أفادت، قبل قليل، بأن شاحنات الوقود تدخل غزة عبر معبر رفح المصري، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل الذي بدأ اليوم.

وبدأت سيارات إسعاف في المغادرة عبر معبر رفح البري لنقل الجرحى لتلقي العلاح خارج القطاع.

وفي قطاع غزة المحاصر، دخلت عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي هدنة إنسانية لمدة 4 أيام حيز التنفيذ سيتخللها الافراج عن رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.

وتأتي الهدنة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بعد 49 يومًا من اندلاع الحرب بعدما شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجومًا غير مسبوق على إسرائيل التي ردّت بقصف مدمّر وعملية برية في قطاع غزة المحاصر، وهي أول هدنة من نوعها بين حماس وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

في غضون ذلك، وصلت حصيلة الشهداء في القطاع إلى 14 ألفًا و854 منذ بدء العدوان، بينهم 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 36 ألفا، جلهم أطفال ونساء، في حين بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف 4700 منهم أطفال ونساء، وفقًا لما ما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

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