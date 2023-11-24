شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية وشباب التجمع ينظمان مؤتمر "نعم للمشاركة" ودعم فلسطين بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم شباب حزب التجمع، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب، مسرحية ارض العزة علي خشبة مسرح مؤسسة خالد محي الدين بالبدرشين والتي تحي كفاح الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني.

وحرص فريق المسرحية علي دعوة المواطنين للمشاركة في انتخابات الرئاسة، للرد علي كل القوي الغربية التي تعبث بأمن المنطقة العربية.

ونظم النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب مؤتمر "نعم للمشاركة" بعد عرض كورال غنائي بقيادة مصطفي الجعودي ومحمد زين الدين قادة العمل الشبابي بحزب التجمع، وشاركت النائبة نشوي الشريف عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في العرض المسرحي والمؤتمر الداعم لانتخابات الرئاسة، وعادل الدرجلي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

وقال "عصام"، خلال تلك فعاليات، إنه لا للتهجير ...لا للعدوان..تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذي ساند فلسطين وشعبها، واصفا مصر بمفتاح حل الأزمة وهي من تتصدر الوقوف ضد تصفية القضية الفلسطينية بشموخ وبعزة.

ودعا عضو مجلس النواب، للنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لمقاومة كل أشكال التدخل في حق الشعب المصري، لافتا إلى أن التنسيقية تدعم كل مرشحي الرئاسة وستتقدك بكتاب لهم توضح فيه ماذا ينتظره الشعب منهم.

بينما أكدت، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية فعالية شباب حزب التجمع والتي تحقق تواصل مباشر مع الشارع المصري، مشيرة إلى أن مصر على مدار عمرها لم تترك أي دولة عربية في أزمتها، وكانت فلسطين أم القضايا وأهمها فهي قلب جمهورية مصر العربية لذلك تتصدى بقوة للتهجير القسري.