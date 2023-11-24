بيرم ردًا على بقرادونيان بشأن كلمته بأذربيجان: لا تفهم ما تسمع أو تقرأ وأنا لم أتطرّق لما يسيء لأيّ مكوّن في لبنان

ردّ وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم على انتقادات للأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقردونيان اتهمه فيه بتوجيه تحية لقتلى الجيش الأذربيجاني خلال كلمة له في باكو، بالقول: "غير صحيح أبدًا وواضح أنّك لا تفهم ما تسمع أو تقرأ".

ولفت إلى "أنني استندت إلى تقديرهم لمن عندهم لكي انتقل إلى من عندنا، ومن قصدتهم هم خلال الحقبة السوفياتية حصرًا. فأنا لم اذكر أي أمر متعلق بنزاعات. وأنا احترم من هم أهل عندنا، ولم أزر أي منطقة ذات خلاف أو اتطرق لأي شي يسيء لأيّ مكوّن عندنا نحترمه جدًا".

وكان قد أشار بقردونيان إلى أنّ "بيرم يحيّي قتلى الجيش الأذربيجاني المجرم، المموّل من العدو الإسرائيلي والمدجّج بالأسلحة الإسرائيلي، جيشان يرتكبان مجازر بالأجندة السياسية نفسها…

وسأل بقردونيان :"إزدواجية معايير؟ أم جهل في الحقائق؟ هل هذا موقف الحكومة اللبنانية؟ سؤال بعهدة رئيس الحكومة؟ أو موقف مَن يمثّل الوزير بيرم في الحكومة؟ مهما كان الجواب، فإن هذا التصريح إهانة للمقاومة وإهانة للشعب الأرمني".