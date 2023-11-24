عبداللهيان: نأمل أن تكون الهدنة بداية وقف جرائم الكيان الصهيوني ومستقبل غزة يحدده الفلسطينيون والمقاومة

شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في حديث لقناة "الجزيرة"، على "أننا نأمل أن تكون الهدنة في غزة بداية وقف جرائم الكيان الصهيوني"، موضحًا أنّه "لولا الدعم الأميركي لإسرائيل لما تمكّنت من مواصلة هذه الحرب".

ولفت إلى أنّ "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أطلق مبادرة مع قادة الدول الإسلامية والبريكس لوقف جرائم الحرب"، كاشفًا "أننا تلقينا رسائل من الجانب الأميركي مفادها أنهم لا يتطلعون لتوسيع نطاق الحرب"، موضحًا أنّ "ردنا على الأميركيين أنه بدعمهم إسرائيل ومدها بالأسلحة فإنهم يوسعون نطاق الحرب".

واعتبر عبداللهيان أنّ "أمريكا مخطئة باعتقادها أنّها ستتخذ قرار من سيتولى السلطة في غزة دون العودة للفلسطينيين"، مؤكدًا أنّ "مستقبل غزة يحدده الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية".

ويزور عبداللهيان الدوحة على رأس وفد سياسي، حيث التقى خلال زيارته رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

وكان قد بحث الجانبان آخر التطورات في غزة والضفة الغربية، وعملية وقف إطلاق النار الموقت، وسبل تعزيز الدعم الإقليمي والدولي للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات الإنسانية والسياسية والقانونية والدولية.

وهنأ أمير عبداللهيان، في هذا اللقاء، مرة أخرى "صمود ومقاومة وانتصار الشعب الفلسطيني الصابر والمجاهد"، مشيرًا إلى أنّ "تداعيات عملية طوفان الأقصى هزت العالم، ورغم أن الخسائر البشرية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة كانت كبيرة جداً ومريرة ومؤسفة، إلا أن أبعاد انتصار وإنجاز الشعب الفلسطيني كانت أكبر بكثير وتغيرت التوازنات الاستراتيجية في مختلف الأبعاد لصالح فلسطين وضد الكيان الغاصب الصهيوني المعتدي المجرم".

وأوضح أنّه "على الرغم من العدوان لأكثر من شهر ونصف والحرب الظالمة واستشهاد وجرح عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين لم تحقق أمريكا والكيان الإسرائيلي أدنى انجاز في المجال العسكري، واضطرا إلى التفاوض بشكل غير مباشر مع حماس من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن أسراهم".

وأشار أمير عبداللهيان إلى أن "تقدير الجميع هو أن النظامين الإسرائيلي والأميركي لم يكسبا شيئًا في ساحة المعركة. هما يسعيان بمخططاتهما السياسية إلى تحقيق ما لم يتمكنا من تحقيقه ميدانيًا وعبر الوسائل العسكرية، وطبعًا هذا أيضًا حلم لن يتم تفسيره قطعًا، ودبلوماسية المقاومة التي تنتهجها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية سوف تحيد وتجعل هذه الإجراءات والمخططات السياسية غير فعالة".

بدوره أعرب هنية عن شكره للدعم الثابت الذي تقدمه قيادة ورئيس وحكومة وشعب إيران، فضلا عن الدعم الدبلوماسي الفعال من قبل وزير الخارجية لقضية فلسطين وشعبها، وخاصة خلال الحرب الحالية على غزة، وشرح آخر أوضاع المقاومة والصمود في غزة وأبعاد اتفاق وقف إطلاق النار الموقت.

كما وصف هنية "الدعم الجهادي الذي تقدمه فصائل المقاومة في لبنان واليمن والعراق وسوريا لإخوانهم وأخواتهم في غزة بأنه مشرف ويحمل رسالة واضحة للكيان الصهيوني وأميركا".