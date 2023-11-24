قائد اليونيفيل: أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة

اشار رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارون، الى انه "أعبّر عن قلقي إزاء تبادل اطلاق النار المكثف المستمر على طول الخط الأزرق الذي أودى بحياة الكثير من الناس، وتسبب في أضرار جسيمة، وبدد أرزاق الناس"، لافتا الى انه "باعتبارنا حفظة سلام، فإننا نحثّ أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه، وإن أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة.
واضاف :"يجب على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع."
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