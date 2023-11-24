قتيلان ومصابون نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا العودة لشمال قطاع غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن قتيلي ومصابين نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا العودة لشمال قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أفادت قناة "الجزيرة"، عن "إصابة 7 فلسطينيين في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة".
وكان قد بدأ عدد من أهالي منطقة النصر ومحيط مستشفى الرنتيسي في شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم رغم تمركز دبابات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وذلك مع سريان الهدنة الموقتة.
هذا، وشرع النازحون في وسط وجنوب قطاع غزة في العودة إلى منازلهم أيضًا.
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