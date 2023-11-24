الجيش الإسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في إيلات ونحذر من هجوم جوي محتمل من اليمن

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأنّ صفارات الإنذار تدوّي في إيلات. ونقلت وكالة "رويترز" عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنّه "تم إطلاق صفارات الإنذار في ميناء إيلات ونحذّر من هجوم جوي محتمل من اليمن".

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