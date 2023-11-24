بقردونيان: بيرم يحيّي قتلى الجيش الأذربيجاني المجرم فهل هذا موقف الحكومة او موقف مَن يمثّل الوزير؟

اشار الامين لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقردونيان الى ان "وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم يحيّي قتلى الجيش الأذربيجاني المجرم، المموّل من العدو الإسرائيلي والمدجّج بالأسلحة الإسرائيلي، جيشان يرتكبان مجازر بالأجندة السياسية نفسها…

وسأل بقردونيان :"إزدواجية معايير؟ أم جهل في الحقائق؟ هل هذا موقف الحكومة اللبنانية؟ سؤال بعهدة رئيس الحكومة؟ أو موقف مَن يمثّل الوزير بيرم في الحكومة؟ مهما كان الجواب، فإن هذا التصريح إهانة للمقاومة وإهانة للشعب الأرمني".