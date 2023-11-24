أبي رميا وصل الى برشلونة لتمثيل لبنان في مؤتمر لبلدان حوض البحر الابيض المتوسط

وصل النائب سيمون ابي رميا الى مدينة برشلونة في اسبانيا للمشاركة في مؤتمر لبلدان حوض البحر الابيض المتوسط ممثلاً لبنان. ويشارك في المؤتمر ممثلون للدول الاثنين والعشرين التي تقع جغرافياً حول البحر الابيض المتوسط. وستتم مناقشة الهموم المشتركة لهذه الدول في قطاعات مختلفة كالطاقة والهجرة والمياه والتبدل المناخي والتنمية المستدامة.ويعمل المؤتمر على انشاء اطار تنظيمي جديد للشراكة الاورو متوسطية يتم الاعلان عنه في نهاية المؤتمر الذي يستمر ليومين.

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