قوى الامن: توقيف شخصين يروّجان المخدّرات من داخل دكان في محلّة التّبّانة

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، في بيان انه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة عن استخدام "دكّان" في منطقة التّبّانة-طرابلس لترويج المخدّرات".

ولفتت الى انه "بتاريخ 06-11-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة، داهمت قوّة من المجموعة المذكورة المكان وأوقفت، بالجرم المشهود، كلاًّ من:

- م. م. (من مواليد عام 1977، لبناني)

- ا. ع. (من مواليد عام 2000، لبناني)

أثناء قيامهما ببيع المخدّرات، وضبطت بحوزتهما مسدّسًا حربيًّا، كميّةً من الحبوب المخدِّرَة وحشيشة الكيف -المعدَّة للتّرويج- ميزان حسّاس، وأجهزة خلوية، وأودعا والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص".