رئيس الوزراء البريطاني: الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء محنة الاسرى وإيصال المساعدات إلى غزة

اشار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الى ان "الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء محنة الاسرى وإيصال المساعدات إلى غزة". وشكر سوناك قطر ومصر وغيرهما "على الدبلوماسية المكثفة التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة". وفي وقت سابق، اعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستقدم 30 مليون جنيه إسترليني (37.38 مليون دولار) أخرى من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وامل كاميرون في بيان "أن يشهد اليوم إطلاق سراح رهائن، وأحث جميع الأطراف على مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح كل الرهائن. وسيسمح التوقف المؤقت في القتال أيضا بوصول المساعدات الضرورية لسكان قطاع غزة".

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