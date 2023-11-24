أكّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من القاهرة، أنّه "يجب إنجاح الهدنة في غزة والوصول إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام"، موضحًا أنّه "علينا البدء بالعمل على الاعتراف بحل الدولتين اليوم وقبل أي وقت آخر"، مشيرًا إلى"أننا اقترحنا مؤتمرا للسلام لإنهاء دوامة العنف".
وكشف"أننا سنُرسل شحنة من 4 أطنان من المواد الطبية لمصر لمساعدتها في التكفل بالمصابين والمرضى القادمين من غزة".
ويأتي التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، بعد مباحثات ثلاثية في قصر الاتحادية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء إسبانيا: يجب إنجاح الهدنة في غزة وعلينا البدء بالعمل على الاعتراف بحل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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