لم يكن ليقبل به العدو لولا خسائره البشرية .. الجهاد الإسلامي: لن نطلق سراح باقي أسرى العدو دون حرية كل أسرانا

الشارقة - اميمة ياسر - قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن «باقي أسرى العدو من الضباط والجنود لن يخرجوا دون حرية كل الأسرى الفلسطينيين»، مشيرًا إلى أن «الأمر مرتبط بنهاية العدوان وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال».

وأضاف خلال كلمة، صباح الجمعة، أن «الهدنة التي تجري بمثابة اعتراف صريح بانتكاسة واضحة في موقف العدو؛ الذي اضطر لها نتيجة خسائره في الميدان، وتعثر قواته في التقدم في محاولة القتال التي لا تتجاوز الآن أكثر من 50 كم».

ولفت إلى أن «الاحتلال تعثر في الميدان رغم الحشد الهائل من القوات البرية والغارات الجوية التي دمرت كل شيء من مبانٍ وحياة، وقتل عشرات الآلاف من الأرواح البريئة؛ أطفالًا ونساء وشيوخًا».

وذكر أن «الاحتلال عقد اتفاقًا كان يرفضه منذ بداية العدوان، مصحوبًا بشعارات كبيرة بإجبار المقاومة على إطلاق أسراه لدى سرايا القدس وكتائب القدس، دون قيد أو شر ط وبلا مقابل».

واستطرد: «الآن عملية تبادل أسرى مدنيين واضحة، وبعد جهود مضنية قام بها وسطاء كثر، وأمام وقف إطلاق نار لعدة أيام، لم يكن ليقبل به العدو لولا خسائره البشرية من الجنود والضباط وإعطاب آلياته العسكرية في الميدان».

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح اليوم الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.