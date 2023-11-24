انت الان تتابع خبر اعتقال 18 متهماً يديرون صالة "روليت" داخل دار سكني ببغداد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد صالة للمقامرة والروليت داخل إحدى الدور السكنية في جانب الكرخ ببغداد، تحركت قوة من جهاز الأمن الوطني بعد إستحصال الموافقات القضائية لمداهمة الدار وألقت القبض على (١٨) متهماً من المقامرين".وأضاف البيان، انه "تم مصادرة المواد المضبوطة وإحالة جميع المتهمين إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

يذكر أن القانون العراقي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة كل من فتح داراً أو محلاً للقمار بالإضافة إلى الغرامات المالية المترتبة على من يقوم بهذا الفعل.