انت الان تتابع خبر متى يظهر البرازيلي "فيتور روكي" لأول مرة مع برشلونة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووافق البارسا على ضم روكي في 2022 بعقد لمدة 7 سنوات، وأشار في إعلانه إلى أن اللاعب سينضم للفريق في يوليو/تموز 2024.

لكن برشلونة أبلغ اللاعب البرازيلي أنه سينضم للفريق الكتالوني في يناير/كانون ثان المقبل.



وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو "روكي سيعود للمشاركة مع أتلتيكو باراناينسي غدا السبت ضد فاسكو دي جاما بعد غياب لأكثر من شهرين بسبب الإصابة".

ونوهت "يمكن أن يحصل روكي على بعض الدقائق، وسيتبقى له خوض 3 مباريات قبل نهاية الموسم في البرازيل".

وأضاف التقرير "فيتور روكي سيحصل على راحة بعد ذلك، قبل السفر إلى برشلونة في 20 ديسمبر/كانون أول، للتعرف على زملائه الجدد".

وأشارت الصحيفة إلى أن روكي سيقضي الكريسماس في برشلونة، قبل الظهور الأول بقميص البارسا، مع الاستعداد لبطولة كأس السوبر الإسباني.

