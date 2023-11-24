انت الان تتابع خبر الساكنون قرب طريق "الدورة – يوسفية" يتظاهرون ضد قرار وزير الإسكان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل، السومرية، إن العشرات من أهالي مناطق الـ37 والخميسية المحاذيتان للطريق الدولي الجديد "الدورة – اليوسفية" نظموا تظاهرة حاشدة ضد قرار وزير الإسكان بشأن استملاك الأراضي الزراعية والدور السكنية التابعة لهم.



وأضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا الوزير بالعدول عن قراره كونه إجراء مجحف بحق أصحاب الأرض ومالكيها، داعين رئيس الوزراء الى التدخل والعمل على الغاء القرار.