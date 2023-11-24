خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، وحتى السادسة صباح غد السبت، الخدمة ببعض المناطق بفيصل، بسبب تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص.

وأكدت محافظة الجيزة، في بيان لها، أن الأمر يستلزم القيام بتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكارى والمتعارض مع المشروع، مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة هي عمرو بن العاص وصلاح ابو حسين والمنشية بحي الهرم.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال؛ لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وتوفر شركة مياه الشرب، سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب؛ للتحرك في الأماكن المتأثرة.