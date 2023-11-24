البيئة: ضبط تاجر يروج لبيع الحيوانات والطيور البرية عبر "التواصل الاجتماعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبو بكر:

تمكنت وزارة البيئة من التعامل مع بلاغ مقدم عن تجارة وترويج أحد الأشخاص للحيوانات والطيور البرية عبر مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بالقاهرة.

ويأتي ذلك، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الإتجار الغير مشروع في الحيوانات والطيور البرية.

وتمكن قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، من ضبط عدد من الحيوانات البرية تضمنت ٢ عقاب، ٢ بومة مصاصة، ٢ قنفذ مصري، ٢ سلحفاة برية مصرية، ٥ حرباء مصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشخص حيث تم تسليمه لقسم الشروق وتحرير محضر بالمضبوطات، كما قامت الوزارة بإستلام الحيوانات والطيور المضبوطة بموجب المحضر المحرر، وإطلاقها فى موائلها الطبيعية.

وتقوم الوزارة، بمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

وأهابت وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة وعدم التعرض للمساءلة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.

وخصصت الوزارة الخط الساخن 19808 للتواصل والإبلاغ عن محاولات الإتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات، أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.