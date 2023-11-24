طائرة مساعدات سعودية تصل مطار العريش لمساعدة أهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
وصلت قبل قليل، إلى مطار العريش طائرة المساعدات السعودية الثالثة، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.
جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية، إكسترا نيوز، مساء الجمعة.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
وصلت قبل قليل، إلى مطار العريش طائرة المساعدات السعودية الثالثة، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.
جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية، إكسترا نيوز، مساء الجمعة.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.