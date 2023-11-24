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طائرة مساعدات سعودية تصل مطار العريش لمساعدة أهالي غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

وصلت قبل قليل، إلى مطار العريش طائرة المساعدات الثالثة، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية، إكسترا نيوز، مساء الجمعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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