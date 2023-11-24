طائرة مساعدات سعودية تصل مطار العريش لمساعدة أهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

وصلت قبل قليل، إلى مطار العريش طائرة المساعدات السعودية الثالثة، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية، إكسترا نيوز، مساء الجمعة.