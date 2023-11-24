حماس: صمود الشعب الفلسطيني يبدد مخططات الاحتلال الغاشم في تهجير المدنيين بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت حركة حماس، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية استقبل حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني أمس الخميس، وناقشا آخر التطورات السياسية والهدنة المؤقتة في غزة.

ورحب وزير الخارجية الإيراني خلال لقاء هنية بوقف إطلاق النار المؤقت مؤكداً على موقف بلاده الثابت بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين.

واستعرض هنية مجريات عملية طوفان الأقصى، مشيرًا إلى أن صمود الشعب الفلسطيني الذي يُبدد مخططات الاحتلال الغاشم في تهجير المدنيين رغم ما يرتكبه الاحتلال من مجازر في هذه المعركة.

وأشاد رئيس الحركة بجبهات المقاومة المساندة، خاصة من لبنان واليمن والعراق، وبكل الجهود الرسمية والشعبية التي تقف في وجه العدوان الغاشم وتعزز من صمود غزة والشعب الفلسطيني البطل.

من جانبه رحب وزير الخارجية اللهيان بوقف إطلاق النار المؤقت في غزة مؤكداً على موقف طهران الثابت بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده.

واعتبر أن "تقدير الجميع هو أن النظامين الصهيوني والأمريكي لم يكسبا شيئا في ساحة المعركة، وقال:" هما يسعيان بمخططاتهما السياسية إلى تحقيق ما لم يتمكنا من تحقيقه ميدانياً وعبر الوسائل العسكرية، وطبعاً هذا أيضاً حلم لن يتم تفسيره قطعاً، ودبلوماسية المقاومة التي تنتهجها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية سوف تحيد وتجعل هذه الإجراءات والمخططات السياسية غير فعالة".