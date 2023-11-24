شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مصرية متواصلة لتقديم المساعدات إلى غزة خلال اليوم الأول من الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت الجهود المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين خلال اليوم الأول من الهدنة الإنسانية المعلنة عن إدخال 89 شاحنة مساعدات، وإدخال 2 سيارة إسعاف (منحة تحيا مصر)، وإدخال 7 شاحنات محروقات (129 الف لتر - 4 تنك بوتاجاز). كما شملت الجهود اليوم عن تحرك 105 شاحنات فى طريقها لرفح، و100 شاحنة تحت التفتيش فى نتسانا، واستقبال 17 مصابا بجانب 15 مرافقا، واستقبال 12 فلسطينيا (مصابين ومرافقيهم تم تسليمهم لتركيا والامارات)، ومغادرة حوالي 110 فلسطيني لغزة (جارى حصرهم).

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