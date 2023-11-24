شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات تحالف الأحزاب تتجه إلى الدقهلية للمشاركة بمؤتمر دعم الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت قيادات تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا إلى محافظة الدقهلية، للمشاركة فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى. ويشارك قيادات تحالف الأحزاب المصرية، برئاسة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا فى المؤتمر الجماهيرى الذى ينظمه حزب المستقلين - أحد أحزاب التحالف - بمحافظة الدقهلية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وضم الوفد كلا من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وطارق درويش رئيس حزب الأحرار، وكمال حسنين رئيس حزب الريادة، وخالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، وحسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز