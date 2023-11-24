شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تتفقد «مصابى غزة» بمستشفى العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، رئيس «الحملة»، صباح اليوم الجمعة، عددا من المصابين والجرحى الفلسطنيين من أبناء قطاع غزة، ممن يتلقون علاجهم فى مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، واطمئنوا على حالتهم الصحية، مؤكدين حرص المرشح الرئاسى على استمرار دور مصر التاريخى الفاعل في الأشقاء الفلسطينيين وصولاً للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.

يأتى ذلك خلال الزيارة التي أجراها وفد حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، لمدينة العريش، لمرافقة المساعدات الإغاثية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، متوجها إلى قطاع غزة.