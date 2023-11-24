وزير الخارجية الإسرائيلي: سنستأنف الحرب حتى تصفية حماس بعد انتهاء الهدنة واستعادة الاسرى

اعلن وزير الخارجية الإسرائيلي ​ايلي كوهين انه "سنستأنف الحرب حتى تصفية حماس بعد انتهاء الهدنة واستعادة الاسرى". وصباح اليوم في تمام الساعة السابعة صباحا، بدأ سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. وأمس، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أنّ "الهدنة في قطاع غزة ستبدأ الجمعة الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي". ولفت إلى أنّه "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة"، موضحًا أنّ "الدفعة الأولى من الأسرى الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال"، موضحًا أنّ "سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى مقسمين على 4 أيام".

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