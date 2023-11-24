المفوض الفلسطيني لشؤون الأسرى: إسرائيل ستسلم السجناء الصليب الأحمرالدولي عصرا

أنهت سلطات السجون الإسرائيلية إجراءات الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا، بينهم 24 امرأة و15 من الذكور القصر من سجن الدامون مقابل 13 من المحتجزين لدى حركة حماس، فيما تم نقل الأسرى إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.

واكد المفوض الفلسطيني لشؤون الأسرى قدورة فارس إن" إسرائيل ستسلم السجناء، وجميعهم من الضفة الغربية أو القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في حوالي الساعة الرابعة عصرا".

ولفت فارس الى ان "المفروض أن يتسلم الصليب الأحمر الأسيرات والأسرى (الفلسطينيين) المحررين من معسكر سجن عوفر، أسرى القدس سيتم أخذهم إلى القدس مباشرة، وأسرى الضفة الغربية سينقلون من معسكر عوفر إلى بلدية بيتونيا حيث ستكون عائلاتهم بانتظارهم، والاتفاق أن يعود كل أسير وأسيرة إلى بيته".