بوشكيان خلال افتتاح معمل لاعادة تدوير الزيوت بصيدا: نمارس عملاً مقاوماً على طريقتنا

اكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان خلال حفل افتتاح معمل هارفست أنترناشيونال في صيدا ، لاعادة تدوير واسترة الزيوت النباتية لتصنيعها وتحويلها وقود صديقة للبيئة ، الذي ابصر النور بعد سنتين من العمل والتعاون المشترك بين الوزارة وصاحب المشروع "نحن اليوم في صيدا نمارس عملاً مقاوماً على طريقتنا. بافتتاح هذا المعمل الجديد ونبني ونصنّع ونعتمد وسائل انتاجيّة وتكنولوجية حديثة. ومهما اعتدوا على لبنان، تبقى ارادة الاعمار أقوى،ويضل التصميم على النجاح والتقدّم أقوى وأقوى."

وخاطب وزير الصناعة في مستهل كلمته صاحب المشروع ريان الموسوي ووالده العميد رضى الموسوي بالقول :"اود بداية الحديث من القلب عن رحلة هذا المشروع الذي نراه اليوم وكنا قد بدأنا بالبحث فيه بعد اسبوعين من تسلمي مهامي كوزير للصناعة ، وشكل النقاش في مواردالتدوير نقطة اهتمام بالنسبة لنا وعملية مورد تدوير الزيت وتكريره كانت واحدة منها ، وهنا كان طرح ريان باعادة تدوير الزيت وامكانية تصديره للخارج بشكل يعود بالاستفادة علينا ويساهم من جهة اخرى في تطوير هذا القطاع ، وشكلت هذه الايجابية انطلاقة العمل من خلال النقاشات والتعاون الى ان تحقق هذا الحلم و ابصر النور اليوم بعد جهود دامت لسنتين ".

وتابع :"هو حلم جميل وضروري للسياسة الاقتصادية في لبنان وضروري للبيئة اللبنانية ، وهو حلم يعمل على تحقيقه الشباب اللبناني الواعد ، الذي يتطلع الى كل الامور الانتاجية الجديدة للبلد، التي ستكون اساسية في المراحل القادمة لدعم الاقتصاد اللبناني ، الذي من شانه اعطاءنا الاستقلالية باقتصادنا وبنظرتنا وتطلعاتنا ، ويعطينا القوة على المقاومة في المستقبل بامور ذاتية نقوم بها في بلدنا عبر الشباب الواعي".

وحيا بوشكيان "من بوابة الجنوب وعاصمته صيدا الأبيّة،" أهلَها وأهلَ كلّ بيتٍ ومدينة وبلدة وقرية جنوبية صامدة بالعزّ والكرامة. ننحني اجلالاً أمام الشهداء الذين يسقطون كلّ يوم. نعزّي عائلاتِهم. نقف إلى جانبِهم. ونوجّه تحيّةَ الإعجاب والتقدير لأهلِنا المتمسّكين بأرضهم ورزقِهم. كما ندعم الذين نزحوا، وهم غيرُ خائفين من العدوان، وإنّما لتحوّلِ مسقطِ رأسِهم إلى ساحةِ حربٍ مفتوحة.

اضاف " أهمية هذا المعمل تكمن في عملية التصنيع عبر جمع الزيوت المستهلكة وتفادي رميها حفاظاً على البيئة، واستخراج منتج جديد منها لزوم الصناعة والتدفئة والفيول والديزل واستخدامات أخرى وتصديرها الى اوروبا ودول أخرى. هذا هو لبنان. هذه هي قوة لبنان باقتصاده الحر وقطاعه الخاص ومبادرات أبنائه الابداعية والجريئة. أهنّىء أصحاب المعمل على اختيار صيدا لانشاء مصنعهم. وأدعو في المناسبة الى الاستثمار في الصناعة في لبنان.

واكد إنه "قطاع واعد يسهم في بناء الاقتصاد وتحقيق النمو وتأمين فرص العمل".

وفي الختام قص بوشكيان شريط الافتتاح وكانت جولة مع الحضور تم خلالها الاطلاع على الية عمل المعمل .