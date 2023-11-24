بوحبيب: وجهت دعوة لبوريل لزيارة لبنان وشكرته على خطابه امام البرلمان الاوروبي

اشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب بعد لقائة الممثل الاعلى لل​سياسة​ الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، الى انني "وجهت دعوة لبوريل لزيارة لبنان في اقرب فرصة ممكنة، وشكرته على خطابه بالامس امام البرلمان الاوروبي ومقاربته السياسية لغزة". ورأى انه "إذا ارادت اسرائيل وقف التصعيد فعليها وقف الحرب والسماح بعودة الفلسطينيين الى شمال غزة ووقف تهديداتها للبنان".

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