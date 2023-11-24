الناطق العسكري باسم سرايا القدس: لن نرفع الراية البيضاء ولن نخرج من المعركة إلا منتصرين

اكد الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" الجناج العسكري لحركة الجهاد الاسلامي أبو حمزة انه "لن نرفع الراية البيضاء ولن نخرج من المعركة إلا منتصرين"، مشددا على انه "لن نترك أسرانا في أيدي الغاصبين ولن نبرح معركتنا هذه حتى تحقيق أهدافنا".

واضاف :"نلتزم بوقف عملياتنا العسكرية والصاروخية خلال الهدنة ما التزم بها العدو".