التقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا نظيرها الصيني وانغ يي في بكين الجمعة خلال زيارة قصيرة تقوم بها. وتزامن وصول كولونا مع بدء سريان هدنة مدتها أربعة أيام في القتال بين إسرائيل وحماس، واكدت كولونا خلال إحاطة مع صحافيين انه "بالنسبة إلينا، يجب إطلاق سراح جميع الاسرى. كلهم وليس 50 رهينة فقط".

كانت هذه تفاصيل خبر كولونا التقت نظيرها الصيني: يجب إطلاق سراح جميع الاسرى لدى حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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