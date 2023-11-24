بعد بدء الهدنة.. أسماء الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم الجمعة، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39 ) وهم:

يوسف محمد مصطفى عطا - رام الله

قصي هاني علي احمد - بيت لحم

جبريل غسان إسماعيل جبريل - قلقيلية

محمد أحمد سليمان أبو رجب - الخليل

احمد نعمان احمد ابو نعيم - رام الله

براء بلال محمود ربعي - الخليل

أبان اياد محمد سعيد حماد - قلقيلية

معتز حاتم موسى ابو عرام - الخليل

اياد عبد القادر محمد خطيب - القدس -حزما

ليث خليل عثمان عثمان - رام الله

محمد محمود أيوب دار درويش - رام الله

جمال خليل جمال براهمة - أريحا

جمال يوسف جمال أبو حمدان - نابلس

محمد أنيس سليم ترابي - نابلس

عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق - القدس

روان نافز محمد ابو مطر رام الله

مرح جودت موسى بكير - القدس

ملك محمد يوسف سليمان - القدس

أماني خالد نعمان حشيم - القدس

نهايه خضر حسين صوان - القدس

فيروز فايز محمود البو - القدس

تحرير عدنان محمد أبو سرية - نابلس

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس

ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس

أزهار ثائر بكر عساف / القدس

رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم

فاطمه نعمان علي بدر / القدس

روضه موسى عبد القادر ابو عجمية / بيت لحم

سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه/ نابلس

فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم

سميرة عبد الحرباوي /القدس

سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية

فاطمه بكر موسى ابو شلال/ نابلس

حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله

فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين

زينه رائد عبدو / القدس

نور محمد حافظ الطاهر / نابلس