شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية الروسية تسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع في موسكو اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وأشارت الوزارة أنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أخرى فوق فولجوجراد جنوبي روسيا إلى الشرق من أوكرانيا.

حرب روسيا وأوكرانيا

وبينت روسيا في وقت سابق باعتراض طائرات مسيرة بنجاح، لكن تقارير الأضرار تظهر لاحقًا.

ونشب حريق في وحدة محولات جنوب شرقي موسكو، فيما لم تتضح أسباب الحريق في البداية.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وأظهر مقطع مصور عبر الإنترنت سحابة دخانية داكنة، وشهدت الليلة الماضية حريقا قرب منشأة كهربائية أخرى.

فيما تتكهن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الحريق ربما يكون ناجما عن هجوم بطائرة مسيرة.