فتح معبر بين كندا والولايات المتحدة بعد حادثة انفجار السيارة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعيد فتح الجسر الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا الخميس، بعدما كان قد أُقفل الأربعاء في أعقاب انفجار سيارة قرب شلالات نياغارا، حسبما أفادت السلطات الكندية.

وقالت وكالة خدمات الحدود في كندا "عادت حركة المرور إلى طبيعتها في رينبو بريدج المعبر الحدودي قرب شلالات نياغارا".

وتمّ إغلاق هذا المعبر الحدودي، الذي يعدّ أحد نقاط العبور البرية الرئيسية بين البلدين، الأربعاء بعد انفجار سيارة أسفر عن مقتل شخصين.

وفي البداية، تمّ النظر في فرضية أنّ الانفجار ناتج عن هجوم، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة للاحتفال بعيد الشكر، ولكنّ مكتب التحقيقات الفدرالي خلص إلى أنّ الانفجار كان عرضيا.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول إنّ الحطام الناجم عن الانفجار وصل إلى 14 من أصل 16 مسلكاً عند المعبر الحدودي.