وزيرة خارجية فرنسا تزور الصين‭‬

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا اليوم الجمعة إن فرنسا ملتزمة بالحوار مع الصين مؤكدة على أهمية العلاقات بينهما.

وتركزت زيارة كولونا لبكين حول تعزيز العلاقات بين الشعبين مثل التبادل الطلابي والسياحة.

وقالت كولونا لرئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ "نحن ملتزمون بالحوار مع الصين" مضيفة أنها "سعيدة" بلقائه بعد اجتماعهما في باريس في يونيو.

وأضافت كولونا في الاجتماع "نعمل مع الصين لإيجاد حلول لتحديات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والديون وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية وإعادة التوازن فيها".