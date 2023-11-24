الجيش الإسرائيلي ينسحب من مستشفى الشفاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، انسحاب الجيش الإسرائيلي من مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من سريان الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

يأتي ذلك فيما عبر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، عن مخاوفه حيال سلامة من يزالون في مستشفى الشفاء.

وقال ليندماير: "نحن قلقون للغاية بشأن سلامة ما يقدر بنحو 100 من المرضى وأعضاء الطواقم الطبية الذين ما زالوا في مستشفى الشفاء".

وذكر أن المنظمة "تعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من المستشفيات في شمال غزة في أقرب وقت ممكن مع بدء سريان الهدنة".

وأحجم المتحدث عن الرد على تعليقات وزارة الصحة في غزة، التي قالت إنها ستعلق التعاون مع المنظمة، وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تحتجز الطواقم الطبية للاستجواب.

وكانت القوات الإسرائيلية حولت مجمع الشفاء الطبي لهدف عسكري وحاصرته بالدبابات لعدة أيام، قبل أن تقتحمه الأسبوع الماضي.

وصار المستشفى محور الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، إذ اتهم الفلسطينيون إسرائيل باستهداف المستشفيات وقالت إسرائيل إن المواقع تستخدم لإيواء مسلحين.

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