اليابان تؤكد إطلاق كوريا الشمالية جسمًا يدور حول الأرض

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت اليابان، اليوم الجمعة، رصد جسم أطلقته كوريا الشمالية يدور "في مدار الأرض"، وذلك بعد أن أعلنت بيونج يانج إطلاق ما وصفته بأنه "قمر صناعي" للاستطلاع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا - في تصريح أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الجمعة - إن التقييم الأخير تم إجراؤه بالتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لكنه امتنع عن التعليق على ما إذا كان إطلاق كوريا الشمالية ناجحا.

وأضاف أن اليابان ستحلل بعناية ما إذا كان الجسم يعمل على النحو المنشود منذ إطلاقه .

ومع احتمال قيام كوريا الشمالية بعمليات إطلاق إضافية، قال كيهارا إن وزارته "ستتخذ القرار المناسب" بشأن ما إذا كانت ستبقي على جاهزية إسقاط أي مقذوف في طريقه للسقوط في أراضي البلاد أو تصعد الأمر "أثناء تحليل وتقييم المعلومات المختلفة".

وزعمت كوريا الشمالية عبر وسائل إعلامها الرسمية أمس الأول أنها أطلقت "بنجاح" صاروخا جديدا يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع في اليوم السابق ووضعته "بدقة" في مداره.

وقالت بيونج يانج أيضًا إن القمر الصناعي سيبدأ تشغيله رسميًا في الأول من ديسمبر المقبل.

وفي السياق ذاته ، ذكر موقع اوربتراك (Orbitrack) لتعقب الأقمار الصناعية اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يدور القمر الصناعي الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، فوق شبه الجزيرة الكورية ما بين مرتين و4 مرات يوميا.

ووفقا لوكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية، فإن القمر الصناعي "مالليجيونج-1" كان يحافظ على سرعة 7.6 كيلومترات في الثانية على ارتفاع 518 كيلومترا في الساعة التاسعة صباح يوم 24 نوفمبر وفقا لتحليل الموقع، فيما توقع أن يتم رصد القمر الصناعي في الساعة 10:15 صباح اليوم بتوقيت "سول" ، والساعة 9:47 مساء، والساعة 11:20 مساء من نفس اليوم في سول.

وأفاد بأنه من المتوقع أن يعبر "مالليجيونج-1" فوق شبه الجزيرة الكورية مرتين على الأقل أو 4 مرات كحد أقصى يوميا في الأيام الخمسة القادمة حتى يوم 28 من الشهر الجاري.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق إن القمر الصناعي "مالليجيونج-1" الذي أطلقه الشمال في الساعة 10:42 مساء يوم 21 نوفمبر، دخل مداره، فيما أوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن بلادها تلقت صورا التقطها القمر الصناعي لقاعدة أمريكية في جوام، في الساعة 9:21 صباح يوم 21 نوفمبر، غير أنها لم تكشف عنها.

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