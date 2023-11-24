تحصين 14 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، تحصين 14 ألفا و819 رأس ماشية، منها 12 ألفا و760 من الأبقار، و1815 من الجاموس، و244 من الأغنام والماعز، خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية، والوادي المتصدع.

ووجه محافظ بني سويف باستمرار تقديم التسهيلات المطلوبة لتحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، مع ضرورة حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة، وتوعية المواطنين، وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات، والحفاظ عليها، والقضاء على الأمراض.

وأشار الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري إلى أنه يجري تنفيذ الحملة في 84 وحدة بيطرية، تحت إشراف الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.