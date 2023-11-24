فحص 1908 مواطنين في قافلة طبية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف، قافلة طبية مجانية بقرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1908 مواطنين في مواطنا في 7 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والرمد" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 73 تحليل دم وطفيليات، و12 حالة أشعة، وإصدار 15 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 100 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت تخصصات "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، والأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.