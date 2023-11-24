بالصور- تنظيم 3750 زيارة منزلية ضمن حملة "احميها من الختان" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"، والتى تعقد بجميع محافظات الجمهورية، وينفذها المجلس القومى للمرأة فى إطار فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأنه تم تنظيم 3750 زيارة منزلية استهدفت 25 ألفا و948 سيدة ورجل وطفل ضمن الحملة بقرى ونجوع مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان.

وأضافت الدكتورة هدى مصطفى أن القرى والتوابع التي تم تنفيذ حملة التوعية بها هي قرى حجازة وسلوا بحري و سلوا قبلي والشبيكة ومدينة كوم أمبو وسبيل أبو ناجي والعتمور المستجد والعتمور بحري والسلسلة على مستوى مركز كوم أمبو، أما على مستوى مركز إدفو فقد تم تنفيذها بقرى العدوة والبصيلية قبلي والرديسية قبلي والرمادي بحري ومدينة إدفو و الشراونة و الدقاديق والقنان والمحاميد ونجع هلال والزنيقة.

فيما تم تنفيذها على مستوى مركز نصر النوبة بقرى أرمنا وأبريم وجرف حسين ودهميت و مدينة نصر النوبة، بينما تم تنفيذها على مستوى مركز أسوان في قرى ومناطق عزبة التحرير و الحكروب و عزبة شنودة و الشيخ هارون و السيل الريفي، لافتة إلى أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بقضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، علاوة على بيان المخاطر والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان، حيث يشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى نخبة متميزة من العلماء والقيادات الدينية وأئمة الأوقاف.