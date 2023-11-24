شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الانتخابى الثالث للمرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة بالغربية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويلقي الدكتور عبد السند يمامة غدا خطابا سياسيا شاملا ويستعرض فيه رؤيته ببرنامجه الانتخابي في العديد من المحاور السياسية والاقتصادية.

وقال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية بأن المؤتمر وأعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية ترحب بجماهير وشعب الغربية لحضور مؤتمر مرشح الرئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد صاحب التاريخ الناصع.

ووجه الجندي الدعوة إلى جموع الوفديين في جميع محافظات مصر لحضور المؤتمر ودعم مرشح الوفد لرئاسة الجمهورية، مؤكدا بأن الغربية صاحبة التاريخ الوطني الكبير وأحد أهم معاقل الوفد، حيث خرج منها الزعماء مصطفى باشا النحاس رئيس الحكومة المصرية قبل عام ١٩٥٢ والنائب عبد الفتاح باشا حسن وزعيم الطلبة محمد عيد والدكتور أحمد أبو إسماعيل والدكتور محمد علي شتا وغيرهم من زعماء وقادة السياسه بمصر أبناء الوفد الذي يمتد تاريخه الي عام ١٩١٨ برئاسة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول.

وأضاف المهندس حازم الجندى، أن انتخابات رئاسة الجمهورية هي عرس ديموقراطي مصري خالص ومنافسة شريفة بين المرشحين في سباق محمود لنيل شرف قيادة مصر وأن عقد مؤتمر لمرشح حزب الوفد داخل قاعة المؤتمرات بجامعة طنطا يعطي رسالة للعالم أجمع بأن مصر صاحبة التاريخ عازمة إلي المضي قدماً نحو التقدم والازدهار، وأن انتخابات رئاسة مصر تجري في حرية ونزاهة وأن كلمة الفصل في اختيار الرئيس لشعب مصر صاحب الشرعية الحقيقية فى اختيار رئيسه لفترة قادمة.

وقال المحاسب مصطفي شحاتة نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية وعضو الهيئة العليا للوفد، إن المؤتمر الانتخابي الثالث للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة يأتي علي بعد أيام من بدء عملية التصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي وأن الوفديين بمحافظة الغربية صاحبة التاريخ الوفدي سيكونون علي قدر الحدث وحشد أبناء المحافظة جميعا من أجل التصويت للمرشح الدكتور عبد السند يمامة والحضور للمؤتمر للاستماع لخطاب رئيس الوفد، مؤكدًا أن اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية قامت بالاستعداد الجيد لهذا المؤتمر الهام ونتوقع له النجاح.

وأشار إلى أن المؤتمر سيكون عرسا وفديا واستقبال حافل لرئيس الوفد ومرشحه الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة.