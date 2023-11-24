شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر لدعم حازم عمر بالإسكندرية يطالب بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت حملة المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمرًا بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، لدعم مرشحهم الرئاسي المهندس حازم عمر، بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية ومحافظات قطاع غرب الدلتا.

وقال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، إن الحزب اليوم أصبح بالفعل ثاني أكبر كتلة برلمانية من حيث التمثيل النيابي، بواقع 50 عضو بالبرلمان و17 عضو بالشيوخ، أن من أجل تحقيق أحلامنا لابد من وضع أيدينا فى أيديكم جميعا من خلال النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واضاف النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، أن حزب الشعب الجمهورى داعم دائمًا للدولة المصرية في جميع مواقفها، ونستعد في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال برنامج شامل للمهندس حازم عمر المرشح الرئاسى، ونطالب جميع المصريين للنزول في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتكون رسالة للعالم.

جاء ذلك بحضور حازم عمر المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، والنائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، وأحمد الألفي أمين تنظيم الحزب، ونشأت حته أمين شباب الحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميله الأمين العام، وإيهاب وهبة، النائب باهر أمين، النائبة ألفت المنزلاوي، النائب فؤاد القاضي، والنائب طارق الطويل، والنائبة نجلاء العسيلي، والنائبة ولاء التمامي، والنائبة آيات حداد، والنائب إيهاب رمزي، والنائبة آمال عبد الحميد.

اعضاء-حزب-الشعب-الجمهوري-خلال-مؤتمر-الإسكندرية



المرشح-حازم-عمر-خلال-مؤتمر-محافظة-الإسكندرية



النائب-مجدي-الوليلي-خلال-مؤتمر-دعم-المرشح-الرئاسي-حازم-عمر