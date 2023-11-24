هنية حيا اليمن والمقاومة في لبنان: شعبنا يخوض معركة التحرر الوطني عبر جبهة متراصة في غزة والقدس

اشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، الى ان "شعبنا العظيم سطر ملحمة صمود ومجاهدونا أثخنوا الجراح في العدو"، لافتا الى اننا "استطعنا بكل فخر واعتزاز مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته". واكد ان "الشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال"، معتبرا ان "العدو راهن على استعادة المحتجزين عبر فوهات البنادق والقتل والإبادة الجماعية". واوضح اننا "خضنا برعاية الأشقاء في قطر ومصر مفاوضات صعبة وأدرناها بمسؤولية وتوازن". واكد "التزامنا بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه طالما التزم العدو بذلك". وشدد هنية في هذا الاطار على "تمسكنا بوحدة الشعب والأرض والمصير ونشيد بالموقف العربي والإسلامي بشأن رفض أي تدخل بمصير القطاع". وذكر ان "شعبنا يخوض معركة التحرر الوطني عبر جبهة متراصة في غزة والقدس وكل أماكن وجوده"، موجها "التحية للمقاومة الإسلامية في لبنان ولليمن الشقيق. كما نوجه التحية للمقاومة العراقية التي تشارك في المعركة برجولة وشهامة".

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